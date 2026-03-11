Глава Пентагона: новый верховный лидер Ирана, вероятно, обезображен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения и, возможно, обезображен. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. Его слова транслируются на YouTube-канале ведомства.

«Мы знаем, что новый так называемый "не такой уж верховный" лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он выпустил заявление, довольно слабое, честно говоря, но там не было ни его голоса, ни видео с ним. Это было письменное заявление», – сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, Хаменеи призвал иранцев к единству, однако отсутствие аудио- или видеозаписи его выступления вызывает вопросы.

12 марта Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации. Его зачитали по государственному телевидению страны. Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран будет мстить США и Израилю.