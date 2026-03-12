В ЮНЕСКО заявили о поврежденных при ударах по Ирану объектах всемирного наследия
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) получила информацию о том, что в Иране повреждены объекты всемирного наследия из-за ударов Израиля и США, сообщил ТАСС представитель организации.
Кроме того, он допустил, что повреждения мог получить объект всемирного наследия на юге Ливана. По данным представителя организации, географические координаты мест, находящихся под угрозой, уже были переданы «всем причастным сторонам».
«С 28 февраля организация получила несколько подтверждающих друг друга сообщений о повреждениях ряда объектов всемирного наследия: дворца Голестан, павильона Чехель-Сотун в комплексе "Персидский сад", мечети Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также зданий музейного комплекса, расположенного вблизи буферной зоны доисторических памятников долины Хорремабад», – отметили в ЮНЕСКО.
При этом организация сейчас не имеет возможности отправить на Ближний Восток экспертов, которые бы оценили ущерб объектам всемирного наследия.
11 марта о повреждениях указанных объектов в Иране писала The New York Times со ссылкой на иранский минкульт. По данным издания, многие памятники оказались повреждены из-за ударов по расположенным рядом административным и военным объектам. В армии Израиля заявили, что не наносили прямых ударов по культурным объектам.