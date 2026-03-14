WSJ: пять американских самолетов повреждены из-за удара по саудовской базе
Пять самолетов-заправщиков ВВС США были повреждены на земле на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
Удар по саудовской базе произошел «в последние дни», сообщили официальные лица. Центральное командование США отказалось от комментариев изданию.
Самолеты были повреждены, но не полностью уничтожены и находятся в ремонте, сообщил один из чиновников. В результате ударов никто не погиб.
Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило о крушении самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Все шесть членов экипажа погибли. Уточнялось, что инцидент не связан с ударом Ирана или огнем дружественных сил.