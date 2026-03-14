Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WSJ: пять американских самолетов повреждены из-за удара по саудовской базе

Ведомости

Пять самолетов-заправщиков ВВС США были повреждены на земле на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Удар по саудовской базе произошел «в последние дни», сообщили официальные лица. Центральное командование США отказалось от комментариев изданию. 

Самолеты были повреждены, но не полностью уничтожены и находятся в ремонте, сообщил один из чиновников. В результате ударов никто не погиб.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило о крушении самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Все шесть членов экипажа погибли.  Уточнялось, что инцидент не связан с ударом Ирана или огнем дружественных сил.

Читайте также:Итоги второй недели войны в Иране
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте