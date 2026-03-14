Политика

Посольство опровергло заявление Британии о причастности России к удару по Ираку

Утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы причастности России к удару по базе западной коалиции в иракском Эрбиле не соответствуют действительности. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, пишет ТАСС.

«Он дал волю воображению», – говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты также отметили, что высокопоставленные американские чиновники сами признали то, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на причастность России к удару по базе.

В посольстве убеждены, что заявление Хили о «российской угрозе» преследует внутриполитические цели. Российские дипломаты подчеркнули, что построение политического нарратива на основе инверсии выводит мораль за рамки политической целесообразности. В дипмиссии также отметили, что подобная тенденция стала отличительной чертой как внешнеполитического, так и внутриполитического дискурса Великобритании.

В посольстве напомнили, что именно российская территория подвергается ударам с использованием поставляемого Британией оружия и предоставляемых ею разведданных.

12 марта военная база в иракском Эрбиле подверглась удару.

