В Иране арестовали 20 подозреваемых в работе на Израиль

Американский чиновник и израильское официальное лицо сообщили The Times of Israel, что продолжающиеся авиаудары их стран по территории Ирана нацелены на участников сил режима, которые принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в начале этого года. Это делается в надежде, что демонстрантам будет легче вновь выйти на улицы, когда бомбардировки стихнут.