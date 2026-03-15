В Иране арестовали 20 подозреваемых в работе на Израиль
20 человек были арестованы на северо-западе Ирана по подозрению в попытке сотрудничества с Израилем, сообщает The Times of Israel.
Их обвиняют в передаче Израилю данных о местоположении военных объектов и объектов сил безопасности Ирана.
Reuters писало, что Израиль начал новый этап своего наступления на Иран, нанося удары по контрольно-пропускным пунктам служб безопасности на основе данных, полученных от информаторов на местах.
Американский чиновник и израильское официальное лицо сообщили The Times of Israel, что продолжающиеся авиаудары их стран по территории Ирана нацелены на участников сил режима, которые принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в начале этого года. Это делается в надежде, что демонстрантам будет легче вновь выйти на улицы, когда бомбардировки стихнут.
Волна протестов охватила Иран в конце декабря. Акции начались 28 числа на главном базаре Тегерана: к ним присоединились владельцы магазинов и студенты нескольких университетов. Причиной недовольства стали действия властей на фоне обвала национальной валюты и резкого скачка цен. В тот день иранский риал обновил исторический минимум, упав до отметки 1,45 млн за доллар США. Вскоре беспорядки распространились на другие города страны.
Пресс-секретарь Совета стражей конституции Ирана Хади Тахана Назиф выразил мнение, что иностранное вмешательство превратило мирные социальные протесты в стране в беспорядки и хаос.