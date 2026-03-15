Ключевой порт ОАЭ возобновил погрузку нефти
Крупнейший нефтяной порт Объединенных Арабских Эмиратов Фуджейра возобновил экспортные операции после атаки дрона, которая привела к пожару и временной остановке погрузки, пишет Bloomberg. По данным источников, работа терминала восстановлена в полном объеме, возгорание было ликвидировано. Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта в регионе, из-за которого цены на нефть на прошлой неделе превысили отметку в $100 за баррель впервые с 2022 г.
Bloomberg уточняет, что Фуджейра имеет стратегическое значение для энергетической безопасности ОАЭ, поскольку расположена в конечной точке трубопровода, позволяющего обходить Ормузский пролив – главную транспортную артерию, фактически закрытую из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном. По сообщению медиаофиса порта, 14 марта силами ПВО был перехвачен беспилотник и падение обломков вызвало возгорание. Порт является главным экспортным терминалом для нефти сорта Murban, добываемой в Абу-Даби, и способен хранить более 70 млн баррелей нефти и топлива.
Эксперты отмечают, что инцидент в Фуджейре демонстрирует уязвимость энергетической инфраструктуры региона даже за пределами зоны прямого конфликта. Восстановление работы порта позволило стабилизировать экспортные потоки ОАЭ, однако сохраняющиеся риски для судоходства в Персидском заливе продолжают оказывать давление на мировые цены на нефть.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о беспрецедентных сбоях в поставках нефти из-за регионального конфликта, подчеркнув критическую важность возобновления безопасного судоходства через Ормузский пролив. На этом фоне президент США Дональд Трамп активизировал призывы к международному сообществу направить военные корабли в район побережья Ирана для обеспечения защиты коммерческих судов.
Он рассчитывает, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания направят свои корабли, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным».