Ключевой порт ОАЭ возобновил погрузку нефти

Крупнейший нефтяной порт Объединенных Арабских Эмиратов Фуджейра возобновил экспортные операции после атаки дрона, которая привела к пожару и временной остановке погрузки, пишет Bloomberg. По данным источников, работа терминала восстановлена в полном объеме, возгорание было ликвидировано. Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта в регионе, из-за которого цены на нефть на прошлой неделе превысили отметку в $100 за баррель впервые с 2022 г.