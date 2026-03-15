Глава МИД Ирана допустил извлечение обогащенного урана под наблюдением МАГАТЭ
Обогащенный Ираном уран находится под обломками разрушенных США ядерных объектов – его возможно извлечь, но только под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью CBS News.
«Наши ядерные объекты были атакованы и все под обломками. Конечно, есть возможность извлечь [материалы], но под наблюдением агентства [МАГАТЭ]», – сказал он.
Аракчи уточнил при этом, что сейчас таких планов нет.
8 марта Axios писал, что США и Израиль рассматривали возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана. Такая операция может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.
Издание сообщало, что главной целью станут 450 кг урана, обогащенного до 60%, – этот объем является критическим, поскольку его можно доработать до оружейного уровня (90%) всего за несколько недель.
3 марта в МАГАТЭ заявили, что агентство не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие.