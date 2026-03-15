Глава МИД Ирана допустил извлечение обогащенного урана под наблюдением МАГАТЭ

8 марта Axios писал, что США и Израиль рассматривали возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана. Такая операция может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.