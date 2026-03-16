Политика

Над Москвой сбили 47-й беспилотник

Системы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Всего за 16 марта уничтожили 47 единиц.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что за выходные дни дежурные средства ПВО сбили 250 беспилотников на подлете к Москве.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 мск 15 марта до 8:00 мск 16 марта российские военные уничтожили 145 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте