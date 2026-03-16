Над Москвой сбили 47-й беспилотник

По данным Минобороны РФ, с 23:00 мск 15 марта до 8:00 мск 16 марта российские военные уничтожили 145 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу.