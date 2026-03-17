Иран обсуждает с ФИФА перенос матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей чемпионата мира 2026 г. с участием иранских игроков с территории США в Мексику. Об этом сообщило посольство Ирана в Мексике в соцсети Х.