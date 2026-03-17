Иран обсуждает с ФИФА перенос матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Ведомости

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей чемпионата мира 2026 г. с участием иранских игроков с территории США в Мексику. Об этом сообщило посольство Ирана в Мексике в соцсети Х.

«Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты», – рассказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Но, по его словам, сейчас продолжаются переговоры с Мексикой.

Чемпионат мира 2026 г. впервые пройдет с участием 48 сборных. Турнир запланирован с 11 июня по 19 июля и состоится в трех странах – США, Канаде и Мексике. Изначально матчи сборной Ирана должны были пройти на американской территории.

12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что считает участие иранской сборной в турнире неуместным из-за рисков для безопасности спортсменов.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта также сообщал, что сборная страны откажется от участия в чемпионате мира. Он связывал это с военной операцией США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

