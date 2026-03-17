Посол Ирана в Москве опроверг сообщения о лечении Хаменеи в России

«Сегодня новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения – это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место – на улицах среди народа», – заявил Джалали. По его словам, ранее в медиа распространялись и другие утверждения о якобы «бегстве» Хаменеи в Венесуэлу и Россию, которые также не соответствуют действительности.