Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Посол Ирана в Москве опроверг сообщения о лечении Хаменеи в России

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится на лечении в России, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Об этом он написал в соцсети Х.

Джалали назвал появившуюся в СМИ информацию частью «психологической войны» и обвинил западные и персоязычные издания в распространении недостоверных данных.

«Сегодня новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения – это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место – на улицах среди народа», – заявил Джалали. По его словам, ранее в медиа распространялись и другие утверждения о якобы «бегстве» Хаменеи в Венесуэлу и Россию, которые также не соответствуют действительности.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты «Аль-Джарида» о том, что Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.

Днем ранее министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов.

15 марта президент США Дональд Трамп также усомнился, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер подчеркнул, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти.

