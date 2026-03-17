Посол Ирана в Москве опроверг сообщения о лечении Хаменеи в России
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится на лечении в России, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Об этом он написал в соцсети Х.
Джалали назвал появившуюся в СМИ информацию частью «психологической войны» и обвинил западные и персоязычные издания в распространении недостоверных данных.
«Сегодня новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения – это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место – на улицах среди народа», – заявил Джалали. По его словам, ранее в медиа распространялись и другие утверждения о якобы «бегстве» Хаменеи в Венесуэлу и Россию, которые также не соответствуют действительности.
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты «Аль-Джарида» о том, что Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.
Днем ранее министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов.
15 марта президент США Дональд Трамп также усомнился, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер подчеркнул, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти.