Володин выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Лариджани
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью секретаря высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Соболезнования были направлены председателю Собрания исламского совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу.
«Господин Лариджани всегда защищал интересы Ирана, боролся за независимость, отстаивал право на суверенное развитие своей страны. Внес значительный вклад в укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, межпарламентского сотрудничества и дружбы наших народов», – отметил Володин.
Он также попросил передать слова сочувствия родным и близким Лариджани.
17 марта Лариджани погиб в результате израильских ударов, информацию о его гибели официально подтвердил секретариат высшего совета национальной безопасности Ирана.