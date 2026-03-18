Кремль объяснил, почему Путин решил помиловать 23 женщин
Тема помилования женщин президентом РФ Владимиром Путиным поднималась общественниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя помилование 23 женщин накануне.
«Эта тема поднималась. Она поднималась нашими общественниками. И эти вопросы, которые задавались, поднимались перед президентом, не остались без реакции», – сказал он.
17 марта Путин подписал приказ о помиловании 23 женщин, сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. Имена помилованных не раскрывались.
С просьбой о помиловании обращалась к Путину правозащитница Ева Меркачева в декабре 2025 г. Она направила президенту список лиц, которые теоретически подходили для новогоднего помилования. Меркачева говорила, что в первую очередь речь идет об инвалидах и женщинах с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.