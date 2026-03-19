Главная / Политика /

Якушев назвал результат «Единой России» и явку, которые ждут на выборах в ГД

Ведомости

«Единая Россия» должна получить 55% по спискам, а проголосовать за партию должны 50% избирателей на выборах в Государственную думу, заявил секретарь генсовета фракции Владимир Якушев. Его цитирует Telegram-канал «Единой России».

«Цифры серьезные. Только достигнув их, будем считать, что штаб справился со своими задачами», – подчеркнул Якушев.

По его словам, вся инфраструктура партии готова. Сейчас «Единая Россия» находится в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной компании, сказал секретарь генсовета.

Единороссы впервые называют конкретный ожидаемый результат и явку.

2 марта «Ведомости» писали, что рекомендованные данные по явке и результатам за партию власти на выборах были скорректированы на последнем семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике: ранее установка была 55% на 55%. А на парламентских выборах 2021 г. – 45% на 45% (явка была в итоге 51,7%, результат «Единой России» – 49,82%).

