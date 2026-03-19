Якушев назвал результат «Единой России» и явку, которые ждут на выборах в ГД

2 марта «Ведомости» писали, что рекомендованные данные по явке и результатам за партию власти на выборах были скорректированы на последнем семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике: ранее установка была 55% на 55%. А на парламентских выборах 2021 г. – 45% на 45% (явка была в итоге 51,7%, результат «Единой России» – 49,82%).