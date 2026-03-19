Захарова призвала ООН и МАГАТЭ осудить удар по ядерному объекту в Натанзе
ООН, МАГАТЭ и международное сообщество должны немедленно дать объективную оценку действиям США и Израиля, порождающим риски катастрофы на Ближнем Востоке и направленным на разрушение мира в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки на предприятия по обогащению урана в Иране.
Она указала, что, несмотря на утверждения о «полном уничтожении» иранской ядерной программы при американских ударах в июне 2025 г., 21 марта вновь было атаковано предприятие по обогащению урана в Натанзе, которое находится под гарантиями МАГАТЭ.
«Американо-израильский тандем продолжает массированные удары по иранским военным, гражданским и, что наиболее опасно, ядерным объектам, не считаясь ни с жертвами среди мирного населения, ни с возможными радиологическими и экологическими последствиями», – подчеркнула дипломат.
21 марта Al Jazeera писала, что США и Израиль ударили по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранские власти заявили, что атака не привела к утечке радиоактивных материалов.
В этот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что интенсивность израильских ударов по Ирану существенно возрастет на этой неделе. Он заверил, что израильская армия будет продолжать наступление до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Тель-Авива и Вашингтона в регионе не будет устранена.