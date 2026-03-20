Политика

США и Япония подписали договор о $73 млрд инвестиций в американский энергосектор

Ведомости

США и Япония объявили о трех проектах на общую сумму до $73 млрд. Особое внимание будет уделено энергетике, в том числе ядерным реакторам нового поколения, сообщает Nikkei Asia.

Совместное заявление об инвестициях, которые соответствуют обязательствам Токио на сумму $550 млрд, было обнародовано по итогам встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. По данным издания, GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (совместное предприятие GE Vernova и Hitachi) построит небольшие модульные ядерные реакторы в штатах Теннесси и Алабама в рамках проекта стоимостью до $40 млрд.

В Пенсильвании и Техасе будут возведены электростанции, работающие на природном газе. Их стоимость составит до $17 млрд и $16 млрд соответственно.

В октябре 2025 г. Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Новости СМИ2
