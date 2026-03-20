Беспилотник ударил по НПЗ в Кувейте
В результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Ахмади в Кувейте произошел пожар. Об этом сообщило агентство KUNA.
Пожар возник на нескольких установках завода, пострадавших нет.
Атаки на нефтяную и газовую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку совершает Иран с 28 февраля, в день начала военной операции США и Израиля против него. Удары и блокировка Ормузского пролива уже привели к росту цен на энергоресурсы. 19 марта цены на газ в Азии выросли почти на 33% на фоне атак на газовую инфраструктуру в Катаре и Иране.
Накануне стало известно, что иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ). В результате ударов были повреждены два из 14 СПГ-заводов и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо. Это приведет к выпадению из производства около 12,8 млн т СПГ в год на срок от трех до пяти лет, заявляли в QatarEnergy.
18 марта США и Израиль нанесли удар по нефтегазовым объектам на юге Ирана в районе «Южного Парса» и «Эселуйе».