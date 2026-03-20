Путин может провести международный звонок 20 марта

Ведомости

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Песков уточнил, что Путин продолжает работу в Кремле. В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. У главы государства также ожидаются рабочие встречи и совещания внутреннего, непубличного характера.

9 марта Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Он продлился около часа. Главными темами беседы были конфликт с Ираном и трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. В разговоре также была затронута тема Венесуэлы – в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.

Во время беседы Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы российско-украинской конфликт завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования. С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды американского президента и дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения.

