Путин может провести международный звонок 20 марта

9 марта Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Он продлился около часа. Главными темами беседы были конфликт с Ираном и трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. В разговоре также была затронута тема Венесуэлы – в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.