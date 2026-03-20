Bloomberg: финансиста Эпштейна могли арестовать еще в 2007 году
Прокурор Мари Вильяфанья настаивала на аресте Эпштейна еще в 2007 г. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованные файлы минюста США.
«Вильяфанья целый год выслушивала рассказы девочек-подростков о том, как Джеффри Эпштейн вербовал их и платил им за сексуальные услуги в своем особняке в Палм-Бич. Он представлял опасность для детей, заявила она своим начальникам в мае 2007 года и умоляла их срочно добиться его ареста ФБР», – говорится в материале.
Тогда прокурор предложила обвинительный акт из 60 пунктов, в котором финансисту и некоторым его помощникам вменялись торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и другие преступления. Несмотря на это, ее руководители отклонили запрос об аресте.
Руководитель Вильяфанья прокурор США по Южному округу Флориды Алекс Акоста тогда согласился позволить Эпштейну признать себя виновным в суде штата. Финансист отсидел всего 13 месяцев в окружной тюрьме и большую часть этого времени провел на условно-досрочном освобождении, отметил Bloomberg.
Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 г., обвинив в организации вечеринок с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции. Уголовное преследование прекратили после самоубийства финансиста в тюрьме в августе того же года. Впервые Эпштейн был арестован во Флориде в 2005 г. после того, как его обвинили в том, что он платил 14-летней девочке за сексуальные услуги.
16 февраля минюст США опубликовал окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах.