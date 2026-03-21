Над Тульской и Орловской областями сбили пять беспилотников
Российские силы ПВО сбили пять беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов в соцсетях.
Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram, над регионом сбили два дрона, при атаке никто не пострадал.
Глава Орловской области Андрей Клычков написал в мессенджере Max о трех сбитых беспилотниках.
По информации Минобороны России, с 7:00 до 14:00 мск 21 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ пытались атаковать территории Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей, а также над Республикой Башкортостан.