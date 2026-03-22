Армия России установила контроль над Потаповкой Сумской областиВ населенном пункте работали подразделения группировки войск «Север»
Российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, в населенном пункте работали подразделения группировки войск «Север».
19 марта армия России взяла под контроль Федоровку Вторую и Павловку в ДНР. При активных действиях группировки войск «Южная» установлен контроль над населенным пунктом Федоровка Вторая. Подразделения группировки «Центр» вели боевую работу в Павловке.
18 марта Александровка в ДНР была взята под контроль подразделениями группировки «Запад». 17 марта сообщалось об освобождении сел Каленики (ДНР) и Сопычь (Сумская область). Каленики заняла группировка «Южная», Сопычь – группировка «Север».