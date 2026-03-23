Два пилота погибли при столкновении самолета с машиной в аэропорту Нью-Йорка
Столкновение самолета Air Canada Express и пожарной машины в аэропорту «Ла-Гуардиа» в Нью-Йорке стало причиной гибели двоих пилотов, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции и официальных лиц. Аэропорт закрыли рано утром 23 марта.
По данным источников, еще 13 человек были госпитализированы в результате столкновения. Среди них 11 пассажиров и двое сотрудников экстренных служб.
Предварительно, столкновение произошло, когда самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу и двигался по ней.
NBC сообщал, что из-за инцидента пострадали четыре человека. Отмечалось, что пилоты были тяжело ранены, а сержант и офицер, находившиеся в машине, получили переломы.