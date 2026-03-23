Два пилота погибли при столкновении самолета с машиной в аэропорту Нью-Йорка

Столкновение самолета Air Canada Express и пожарной машины в аэропорту «Ла-Гуардиа» в Нью-Йорке стало причиной гибели двоих пилотов, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции и официальных лиц. Аэропорт закрыли рано утром 23 марта.