США сохраняют планы по отправке дополнительных морпехов на Ближний Восток
США не изменили планы по переброске дополнительных морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным телеканала, второе экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2200 человек и три военных корабля уже вышли из Калифорнии на прошлой неделе. Ожидается, что им потребуется не менее трех недель, чтобы прибыть в регион.
Первое экспедиционное подразделение морской пехоты, направляющееся из Тихоокеанского региона, также продолжает движение к месту назначения. Кроме того, подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии остаются в состоянии готовности к возможному развертыванию.
Источники отмечают, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения наземных сил в регионе, но условия их возможного применения пока не определены.
23 марта The Jerusalem Post писал, что Вашингтон планирует начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк.
По словам собеседников издания, высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегами в Израиле и других странах, что у США «не может быть другой альтернативы», кроме как начать наземную операцию по захвату острова. Чиновник США подтвердил JP, что «вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток».
В тот же день Трамп заявил, что США и Иран провели успешные двухдневные переговоры. По его словам, после переговоров Вашингтон принял решение об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Глава Белого дома отметил, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».