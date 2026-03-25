Парламент Тывы принял отставку Цаликова
Верховный Хурал (парламент) республики Тыва принял заявление экс-замминистра обороны Руслана Цаликова о добровольном сложении полномочий. Ответ парламента есть у «Ведомостей».
Соответствующее постановление Верховного Хурала было принято 20 марта.
Уголовное дело против Цаликова возбудили 5 марта. По версии следствия, он был организатором преступного сообщества. Участники группы в 2017–2024 гг. похищали бюджетные средства. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег. Также ему вменяют два эпизода получения взятки.
10 марта Басманный суд Москвы отправил бывшего замглавы Минобороны под домашний арест из-за болезни.