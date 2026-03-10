Экс-замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест из-за болезни
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова из-за болезни. Состояние здоровья не позволяет содержать экс-замминистра в СИЗО. Об этом ТАСС и «Известиям» сообщили в правоохранительных органах.
«У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», – сказал собеседник ТАСС.
Уголовное дело против Цаликова возбудили 5 марта. По версии следствия, он был организатором преступного сообщества. Участники группы в 2017–2024 гг. похищали бюджетные средства. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег. Также ему вменяют два эпизода получения взятки.
Цаликов работал с Сергеем Шойгу в МЧС с 1994 г. Вслед за Шойгу Цаликов перешел в Минобороны, где с 2015 г. стал первым замом. На этом посту он оставался до июня 2024 г.
В январе 2025 г. Цаликов уже давал показания по делу другого экс-замминистра обороны – Тимура Иванова. Тогда он проходил как свидетель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что правоохранители работают в обычном режиме. «Никогда красного света не было», — сказал он, отвечая на вопрос об ограничениях для высокопоставленных чиновников.