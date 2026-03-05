Суд отправил экс-замглавы Минобороны Цаликова под домашний арест на два месяца

Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания). В 1978 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова по специальности «экономист», а в 1983 г. – аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). Кандидат экономических наук.

На государственной службе с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии. С 1994 г. проходил службу в МЧС России. В 2000 г. назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2007–2012 гг. занимал должность первого заместителя министра (ведомство в тот период возглавлял Сергей Шойгу).



В 2012 г., после назначения Сергея Шойгу губернатором Московской области, Цаликов стал вице-губернатором региона. С 6 ноября 2012 г., после перехода Шойгу на должность министра обороны России, занял пост заместителя министра обороны РФ. С декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г. являлся первым заместителем министра обороны Российской Федерации.