Суд отправил экс-замглавы Минобороны Цаликова под домашний арест на два месяца

Суд отправил экс-замглавы Минобороны Цаликова под домашний арест на два месяцаОн обвиняется в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств, их легализации и получении взяток
Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о создании преступного сообщества, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. Решение вынес Басманный райсуд Москвы.
Цаликова задержали 5 марта. СК возбудил против него уголовное дело о создании преступного сообщества. Следствие считает, что участники ОПС в 2017–2024 гг. занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.
В январе 2025 г. Цаликов давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Допрос проходил в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и легализации денег в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.
Чем известен Цаликов
На государственной службе с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии. С 1994 г. проходил службу в МЧС России. В 2000 г. назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2007–2012 гг. занимал должность первого заместителя министра (ведомство в тот период возглавлял Сергей Шойгу).
В 2012 г., после назначения Сергея Шойгу губернатором Московской области, Цаликов стал вице-губернатором региона. С 6 ноября 2012 г., после перехода Шойгу на должность министра обороны России, занял пост заместителя министра обороны РФ. С декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г. являлся первым заместителем министра обороны Российской Федерации.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (более 216 млн руб.) при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).