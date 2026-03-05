Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Суд отправил экс-замглавы Минобороны Цаликова под домашний арест на два месяца

Он обвиняется в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств, их легализации и получении взяток
Ведомости

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о создании преступного сообщества, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. Решение вынес Басманный райсуд Москвы.

Цаликова задержали 5 марта. СК возбудил против него уголовное дело о создании преступного сообщества. Следствие считает, что участники ОПС в 2017–2024 гг. занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.

В январе 2025 г. Цаликов давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Допрос проходил в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и легализации денег в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.

Чем известен Цаликов

Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания). В 1978 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова по специальности «экономист», а в 1983 г. – аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). Кандидат экономических наук.

На государственной службе с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии. С 1994 г. проходил службу в МЧС России. В 2000 г. назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2007–2012 гг. занимал должность первого заместителя министра (ведомство в тот период возглавлял Сергей Шойгу).

В 2012 г., после назначения Сергея Шойгу губернатором Московской области, Цаликов стал вице-губернатором региона. С 6 ноября 2012 г., после перехода Шойгу на должность министра обороны России, занял пост заместителя министра обороны РФ. С декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г. являлся первым заместителем министра обороны Российской Федерации.

Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны РФ с декабря 2015-го по июнь 2024 г. До этого работал замглавы Минобороны с ноября 2012 г. в период, когда ведомство возглавлял Сергея Шойгу.

В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (более 216 млн руб.) при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

Читайте также:Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан за создание ОПС
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь