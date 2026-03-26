Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Bloomberg: США оценят последствия возможного роста цен на нефть до $200

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа анализирует сценарий резкого роста цен на нефть до $200 за баррель и его влияние на экономику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Белый дом оценивает готовность к различным вариантам развития ситуации, включая затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Источники подчеркивают, что речь идет о стандартной работе по анализу рисков, а не о прогнозе.

Bloomberg отмечает, что даже удержание цен на уровне $170 в течение нескольких месяцев может ускорить инфляцию в США и Европе и замедлить экономический рост. Рост до $200 за баррель, который наблюдался лишь один раз – в 2008 г., может стать серьезным шоком для мировой экономики.

Обострение на энергетических рынках произошло на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходила значительная доля мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

25 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика разрешила проход через пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию и Китай.

26 марта Al Jazeera сообщила, что парламент Ирана готовит закон о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным телеканала, документ уже подготовлен и находится на доработке.

