Bloomberg: США оценят последствия возможного роста цен на нефть до $200
Администрация президента США Дональда Трампа анализирует сценарий резкого роста цен на нефть до $200 за баррель и его влияние на экономику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, Белый дом оценивает готовность к различным вариантам развития ситуации, включая затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Источники подчеркивают, что речь идет о стандартной работе по анализу рисков, а не о прогнозе.
Bloomberg отмечает, что даже удержание цен на уровне $170 в течение нескольких месяцев может ускорить инфляцию в США и Европе и замедлить экономический рост. Рост до $200 за баррель, который наблюдался лишь один раз – в 2008 г., может стать серьезным шоком для мировой экономики.
Обострение на энергетических рынках произошло на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходила значительная доля мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
25 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика разрешила проход через пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию и Китай.
26 марта Al Jazeera сообщила, что парламент Ирана готовит закон о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным телеканала, документ уже подготовлен и находится на доработке.