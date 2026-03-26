Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Kan: убит отвечавший за перекрытие Ормузского пролива командующий ВМС КСИР

Ведомости

Убит командующий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири, который отвечал за перекрытие Ормузского пролива. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильский источник.

Генерал Тангсири погиб при ударах по портовому городу Бендер-Аббас в Иране.

Иранская сторона пока не комментировала это сообщение.

20 марта иранское агентство IRIB объявило, что пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Наини погиб в результате авиаударов со стороны США и Израиля. 18 марта при ночном ударе со стороны Израиля был убит министр разведки Ирана Исмаил Хатиб.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения.

