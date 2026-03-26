Kan: убит отвечавший за перекрытие Ормузского пролива командующий ВМС КСИР

20 марта иранское агентство IRIB объявило, что пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Наини погиб в результате авиаударов со стороны США и Израиля. 18 марта при ночном ударе со стороны Израиля был убит министр разведки Ирана Исмаил Хатиб.