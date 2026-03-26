Kan: убит отвечавший за перекрытие Ормузского пролива командующий ВМС КСИР
Убит командующий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири, который отвечал за перекрытие Ормузского пролива. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильский источник.
Генерал Тангсири погиб при ударах по портовому городу Бендер-Аббас в Иране.
Иранская сторона пока не комментировала это сообщение.
20 марта иранское агентство IRIB объявило, что пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Наини погиб в результате авиаударов со стороны США и Израиля. 18 марта при ночном ударе со стороны Израиля был убит министр разведки Ирана Исмаил Хатиб.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения.