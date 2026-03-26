NYT узнала об участии Маска в разговоре Трампа и Моди о конфликте с Ираном

Американский предприниматель Илон Маск подключился к телефонному разговору президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди, посвященному ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что этот эпизод может свидетельствовать о восстановлении отношений между Маском и Трампом. При этом не уточняется, принимал ли бизнесмен активное участие в обсуждении.

В 2025 г. Маск на протяжении нескольких месяцев курировал работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) и входил в ближайшее окружение американского президента.

После ухода DOGE между Маском и Трампом возник публичный конфликт. 5 июня 2025 г. они обменялись резкими заявлениями в соцсетях после критики Маском бюджетного законопроекта. Бизнесмен предупреждал, что документ может увеличить госдолг США и нивелировать результаты работы федеральных властей.

В дальнейшем стороны смягчили риторику. 5 января Трамп заявлял, что Маск – «на 80% супергений», но при этом может допускать ошибки.

