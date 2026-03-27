Иран заявил, что ударил по крупнейшему транспортному центру ЦАХАЛа
Иранская сторона ударила беспилотниками по крупнейшему транспортному центру армии обороны Израиля (цАХАЛа) в Тель-Авиве. Об этом сообщила армия Исламской Республики.
Как пишет IRNA, это подразделение отвечает за перемещение и снабжение техники для дозаправки в воздухе.
Президент США Дональд Трамп 26 марта продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. По его словам, пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». Глава Белого дома уточнил, что переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо». Он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что контакты прекратились.
27 марта WSJ писала, что Тегеран не запрашивал 10-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Ирана. По данным издания, страна также не давала окончательного ответа на предложенный американской стороной план из 15 пунктов по прекращению конфликта.