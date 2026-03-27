Иран заявил, что ударил по крупнейшему транспортному центру ЦАХАЛа

Президент США Дональд Трамп 26 марта продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. По его словам, пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». Глава Белого дома уточнил, что переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо». Он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что контакты прекратились.