В Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные прекратят удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. 26 марта он продлил мораторий на удары по иранской энергосистеме до 6 апреля. 28 марта десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке.