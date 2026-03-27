В Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет. Об этом объявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали, передает Al Arabiya.
Надали призвал иранцев в возрасте 12–13 лет добровольно поступить на военную службу.
Телеканал сообщил, что подростков будут привлекать к разведывательному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах военизированного добровольческого формирования «Басидж» (входит в структуру КСИРа), приготовлению еды для войск и уходу за ранеными. Отмечается, что решение властей понизить возраст для военной службы противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных операциях.
28 февраля произошла эскалация конфликта на Ближнем Востоке. В этот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атакует Тель-Авив и американские объекты в странах Персидского залива.
23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные прекратят удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. 26 марта он продлил мораторий на удары по иранской энергосистеме до 6 апреля. 28 марта десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке.
Днем ранее сообщалось, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. Tasnim писал, что иранцы направили через посредников официальный ответ, в котором потребовали прекращения боев, гарантий недопущения повторения конфликта и выплаты компенсаций за ущерб.