Корабль ВМС США с морской пехотой прибыл на Ближний Восток

На борту около 3500 моряков и морских пехотинцев
Ведомости

Десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В состав группы входят около 3500 моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства.

«Десантный корабль класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трех десантных кораблей)», – говорится в сообщении командования ВС.

Что стоит за утроением срока отсрочки ударов по энергообъектам Ирана

Политика / Международные новости

26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на заявления американских конгрессменов писал, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его словам, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекали» на подготовку такой операции.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство «отчаянно стремится к сделке», но его сдерживает страх перед внутренними и международными последствиями. Кроме того, лидеры Исламской Республики «опасаются, что убьем их мы», добавил он.

25 марта США передали Ирану план урегулирования. Он состоит из 15 пунктов и включает условия прекращения конфликта, открытие Ормузского пролива, снятие санкций и ограничения по ядерной и ракетной программам.

