Генштаб: в ходе призыва используются электронные повестки и единый реестр учета

В ходе текущей призывной кампании впервые использованы государственная информационная система «Единый реестр воинского учета» и электронные повестки. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский в ходе брифинга по итогам проведения осеннего призыва 2025 г. и особенностях комплектования ВC РФ и других войск весной 2026 г.

Наличие в реестре достаточных оснований позволяет предоставлять отсрочки гражданам без их личной явки на заседание призывной комиссии, пояснил Цимлянский. Для оповещения призывников применяются электронные повестки, информация о направлении которых вносится в общедоступный реестр направленных и врученных повесток.

Если призывник не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему могут применить временные ограничения – это предусмотрено законом «О воинской обязанности и военной службе». Такие меры вводятся, чтобы обеспечить явку. Все уведомления (о направлении электронной повестки, о введении и снятии ограничений) приходят в личный кабинет на «Госуслугах».

Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

