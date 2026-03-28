Генштаб: в ходе призыва используются электронные повестки и единый реестр учета

Если призывник не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему могут применить временные ограничения – это предусмотрено законом «О воинской обязанности и военной службе». Такие меры вводятся, чтобы обеспечить явку. Все уведомления (о направлении электронной повестки, о введении и снятии ограничений) приходят в личный кабинет на «Госуслугах».