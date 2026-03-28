Трамп рассматривает переименование Ормузского пролива в свою честь
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в «Пролив Америки» или назвать его в свою честь. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.
По их данным, эта идея обсуждается на фоне планов Вашингтона установить контроль над ключевым морским маршрутом, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью.
«Мы вернем контроль над проливом. Это гарантировано, и они больше никогда не смогут нас шантажировать этим проливом», – заявил один из высокопоставленных чиновников администрации. Он добавил, что, по мнению Трампа, если США будут обеспечивать безопасность судоходства, возникает вопрос о сохранении нынешнего названия. «Почему бы нам не назвать его, скажем, проливом Америки?» – сказал источник.
Сам Трамп допустил такую возможность публично. «Они должны открыть пролив Трампа – то есть Ормузский пролив», – заявил он на инвестиционном форуме в Майами, добавив, что «у него не бывает случайных слов».
В Белом доме при этом отмечают, что идея пока не оформлена официально. Один из представителей администрации назвал ее «интересной», подчеркнув, что речь идет лишь о возможном варианте.
Ранее по инициативе Трампа уже было изменено название Мексиканского залива на «Залив Америки», что стало прецедентом для подобных предложений, пишет NYP.