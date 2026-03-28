КСИР заявил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
Иран уничтожил в Дубае склад с украинскими системами противодействия беспилотникам, который использовался для поддержки американских военных. Об этом сообщает представитель центрального командования «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает IRIB.
Как сообщается, удар был нанесен в рамках комбинированной операции аэрокосмических и морских сил КСИРа. По его словам, на объекте находился 21 гражданин Украины. «Склад был уничтожен в ходе операции», – говорится в заявлении.
В КСИРе также отметили, что одновременно были атакованы места размещения американских военных, которым, как утверждается, был нанесен «значительный урон». Информации о судьбе находившихся на складе украинцев нет, однако в заявлении допускается, что они могли погибнуть.
Однако Украина опровергла сообщение о складе в Дубае, пишет Bloomberg.
«Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», – заявила агентству «Интерфакс-Украина» Диана Давитьян, пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
14 марта глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Иран объявил Украину «законной целью» из-за ее поддержки Израиля в недавней операции против Тегерана.
Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times 9 марта.