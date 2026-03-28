Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

КСИР заявил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем

Ведомости

Иран уничтожил в Дубае склад с украинскими системами противодействия беспилотникам, который использовался для поддержки американских военных. Об этом сообщает представитель центрального командования «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает IRIB.

Как сообщается, удар был нанесен в рамках комбинированной операции аэрокосмических и морских сил КСИРа. По его словам, на объекте находился 21 гражданин Украины. «Склад был уничтожен в ходе операции», – говорится в заявлении.

В КСИРе также отметили, что одновременно были атакованы места размещения американских военных, которым, как утверждается, был нанесен «значительный урон». Информации о судьбе находившихся на складе украинцев нет, однако в заявлении допускается, что они могли погибнуть.

Однако Украина опровергла сообщение о складе в Дубае, пишет Bloomberg.

«Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», – заявила агентству «Интерфакс-Украина» Диана Давитьян, пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

14 марта глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Иран объявил Украину «законной целью» из-за ее поддержки Израиля в недавней операции против Тегерана.

Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times 9 марта.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь