Дмитриев: ЕС долго осознает энергокризис, будто нажал «отложить» на будильнике
Евросоюз крайне медленно осознает энергетический кризис, как будто это отложенный будильник, сработавший спустя месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку "отложить" на оглушительно громком будильнике – он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», – написал Дмитриев в соцсети Х.
Глава фонда предложил «европейским бюрократам» читать его посты, чтобы «лучше представить масштабы шока».
Угроза нового энергетического кризиса возникла на фоне увеличения цен на энергоносители и эскалации конфликта в странах Ближнего Востока. Конфликт Израиля, США и Ирана привел к росту цен на газ в Европе до рекордного с 2023 г. уровня.
Запасы газа в Европе упали ниже 30% еще в начале марта. Это один из самых низких показателей для первого весеннего месяца.