Главная / Политика /

В МИД РФ заявили об активизации «охоты» американских спецслужб за россиянами

В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на возросшую угрозу задержаний и арестов российских граждан в третьих странах. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссыдкой на российский МИД.

Как сообщили в дипведомстве, подобные действия инициируются по запросам американских спецслужб, которые в последнее время значительно активизировали свою деятельность по поиску соотечественников за рубежом.

4 декабря в Польше по запросу Украины задержали археолога Александра Бутягина, при этом российскую сторону уведомили об этом только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.

