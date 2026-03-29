В МИД РФ заявили об активизации «охоты» американских спецслужб за россиянами
В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на возросшую угрозу задержаний и арестов российских граждан в третьих странах. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссыдкой на российский МИД.
Как сообщили в дипведомстве, подобные действия инициируются по запросам американских спецслужб, которые в последнее время значительно активизировали свою деятельность по поиску соотечественников за рубежом.
4 декабря в Польше по запросу Украины задержали археолога Александра Бутягина, при этом российскую сторону уведомили об этом только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.