Три страны могут создать консорциум по поставкам нефти через Ормуз
Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.
По данным агентства, эти три страны попросили Пакистан принять участие в консорциуме. По словам одного из собеседников издания, Исламабаду официально не предлагали присоединиться и «он утверждает, что не будет этого делать». Предложение о создании управляющего консорциума выносилось на обсуждение с США и Ираном, заявили источники. Командующий армией Пакистана Асим Мунир находится в регулярном контакте с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметил один из пакистанских собеседников.
29 марта в Исламабаде начался двухдневный саммит министров иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии. Главы внешнеполитических ведомств четырех государств согласуют совместные действия для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. По данным пакистанского издания Dawn, мероприятие прошло на фоне активизации в последнее время пакистанской дипломатии на ближневосточном направлении для возобновления американо-иранского диалога на своей территории.