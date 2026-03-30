Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИРа
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что командующий ВМС КСИРа контр-адмирал Алиреза Тангсири был ликвидирован. Заявление иранских военных передает Fars.
«Наш народ привык к таким мученическим смертям и знает, что фронт, который не остановился ни на мгновение после ухода самых выдающихся легенд человечества и величайших божественных лидеров, таких как <...> [верховный лидер Ирана Али] Хаменеи, <...> будет также уверенно продолжать свой путь», – говорится в публикации.
26 марта об убийстве Тангсири сообщала израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. Погибший отвечал за перекрытие Ормузского пролива. По данным Kan, он погиб в результате ударов по портовому городу Бендер-Аббас в Иране.