ABC узнал о «беспрецедентной» эвакуации дипломатов США в начале войны с Ираном
США в первые недели войны с Ираном эвакуировали около 4000 дипломатов и членов их семей из посольств и консульств на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на внутренние данные госдепа.
Последний месяц работа американских дипломатов на Ближнем Востоке «была далека от обычной». Посольства и их дома подвергались обстрелам со стороны Ирана, и этим чиновникам было поручено покинуть регион «в беспрецедентных масштабах».
Американские власти также эвакуировали более 50 000 граждан США из региона.
Иран начал атаковать страны на Ближнем Востоке после начала американо-израильской военной операции. По оценкам ABC, за первые сутки войны Иран нанес удары по целям в девяти странах, а к концу первой недели в конфликт были вовлечены 15 стран.
Кроме того, иранские силы атакуют американские военные базы в регионе. 29 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии. The Wall Street Journal писала, что замена поврежденного Boeing E-3 может обойтись США в более $700 млн.