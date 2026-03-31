Васильев может стать вице-спикером в следующей Госдуме – источники «Ведомостей»Фракцию ЕР в Госдуме возглавит Кобылкин
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, вероятно, перейдет на должность вице-спикера нижней палаты после того, как его пост в Госдуме IX созыва займет глава комитета экологии и природных ресурсов, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Об этом «Ведомостям» сообщили источники.
Возможная смена руководителя фракции «Единой России» связана с «понятной всем» ротацией, рассказали два собеседника газеты. Хотя, по словам одного из источников, Васильев готов продолжить руководить фракцией. Окончательное решение по кандидатуре будет приниматься по итогам обсуждения с главой государства Владимиром Путиным, указывают источники.
Васильев – выходец из МВД. В 2003 г. он был избран в Госдуму IV созыва от «Единой России». В 2012 г. стал руководителем фракции в Госдуме и одновременно вице-спикером нижней палаты. В октябре 2017 г. с поста лидера фракции был назначен главой Республики Дагестан. Занимал этот пост до октября 2020 г. Когда Васильев возглавлял Дагестан, в республике проходила антикоррупционная кампания – были арестованы многие региональные чиновники. После освобождения с поста главы Дагестана стал советником президента, а в 2021 г. вновь избрался в Госдуму и опять возглавил фракцию «Единой России».