В Румынии уменьшат акциз на дизель из-за топливного кризиса
Правительство Румынии снизит акциз на дизельное топливо, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр страны Илие Боложан в интервью телеканалу Digi24.
«В первую очередь мы сосредоточимся на дизельном топливе, потому что именно на него наблюдается наибольший рост цен. Более 70% потребления топлива приходится на дизель. Поэтапные действия в этой области окажут влияние на две трети автовладельцев в Румынии», – сказал он (цитата по ТАСС).
Румынский премьер подчеркнул, что кабмин еще не определил, насколько будет снижен акциз. По его словам минфин сейчас рассчитывает необходимые показатели. Кроме того, Боложан рассказал о создании «фонда солидарности», его будут пополнять за счет «части сверхприбыли» участников нефтяного рынка.
30 марта в России цены на бензин и дизельное топливо сократились на фоне новости о возможном запрете экспорта бензина из России с 1 апреля. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин марки АИ-92 подешевел на 2,16% и достиг 65 496 руб. за тонну. Стоимость АИ-95 сократилась на 0,92% и составляет 69 974 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо уменьшилась на 0,94% до 63 308 руб. за тонну. Зимний дизель стал дешевле на 0,31% и достиг 62 548 руб. за тонну.