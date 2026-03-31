В Румынии уменьшат акциз на дизель из-за топливного кризиса

30 марта в России цены на бензин и дизельное топливо сократились на фоне новости о возможном запрете экспорта бензина из России с 1 апреля. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин марки АИ-92 подешевел на 2,16% и достиг 65 496 руб. за тонну. Стоимость АИ-95 сократилась на 0,92% и составляет 69 974 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо уменьшилась на 0,94% до 63 308 руб. за тонну. Зимний дизель стал дешевле на 0,31% и достиг 62 548 руб. за тонну.