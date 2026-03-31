Китай и Пакистан призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе
Китай и Пакистан призвали все стороны обеспечить безопасность судоходства и организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом следует из совместной инициативы, составленной по результатам переговоров глав МИД КНР и Пакистана Ван И и Мухаммада Исхака Дара, передает «Синьхуа».
В документе стороны призвали к немедленному прекращению боевых действий, а также к принятию всех мер для предотвращения распространения конфликта. Гуманитарная помощь должна быть доставлена во все пострадавшие от войны районы. Мирные переговоры должны начаться как можно скорее, и стороны конфликта не должны применять силу или угрожать ее применением.
Для невоенных объектов, согласно инициативе Китая и Пакистана, должна быть обеспечена безопасность. Уставу ООН должен быть обеспечен приоритет, заключили стороны.
Благодаря своим дружественным отношениям с США и Ираном Пакистан стал ключевым посредником в любых дипломатических усилиях, представив Тегерану мирный план из 15 пунктов, предложенный Вашингтоном.
28 марта бывший посол США в Китае Николас Бернс в интервью Bloomberg заявил, что Китай подорвал свои претензии на роль крупного глобального игрока, не оказав эффективной дипломатической поддержки Ирану и оставаясь в стороне в ситуации с Венесуэлой.
18 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта между США, Израилем и Ираном.