СМИ: Польша проведет отработку действий «на случай начала войны»

Ранее польское радио со ссылкой на проект по созданию электронной системы безопасности сообщало, что погранслужба страны усилит контроль на границе с Украиной. На польско-украинской границе будет установлен «электронный барьер». В систему войдут подземные датчики, фиксирующие вибрации, оптоволоконные линии связи, камеры наблюдения и тепловизоры, круглосуточный мониторинг в режиме реального времени. Целями проекта является предотвращение незаконного пересечения границы «на фоне нестабильной ситуации в регионе», следует из сообщения. Стоимость проекта оценивается в 105 млн евро.