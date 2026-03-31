СМИ: Польша проведет отработку действий «на случай начала войны»
В ближайшие дни руководство Польши проведет отработку действий на случай начала войны. Речь идет об учениях Kraj («Страна»), цель которых - проверить, как будет функционировать государство в условиях военного времени. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
По данным издания, организатором учений выступает министерство национальной обороны, а их план утверждается президентом Польши Каролем Навроцким по предложению премьер‑министра Дональда Туска. Ожидается, что в мероприятиях примут участие представители высших государственных органов: премьер‑министр, министры, спикеры сейма и сената, а также руководители центральных ведомств и спецслужб.
Ранее польское радио со ссылкой на проект по созданию электронной системы безопасности сообщало, что погранслужба страны усилит контроль на границе с Украиной. На польско-украинской границе будет установлен «электронный барьер». В систему войдут подземные датчики, фиксирующие вибрации, оптоволоконные линии связи, камеры наблюдения и тепловизоры, круглосуточный мониторинг в режиме реального времени. Целями проекта является предотвращение незаконного пересечения границы «на фоне нестабильной ситуации в регионе», следует из сообщения. Стоимость проекта оценивается в 105 млн евро.
Накануне также стало известно, что Польша усиливает проверки на границе с Германией и Литвой. Проверки будут охватывать 50 точек на границе с Германией и 13 с Литвой. Как передавало Польское радио, дополнительные проверки вводят для ограничения каналов незаконной миграции и предотвращения проникновения диверсионных групп.