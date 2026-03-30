Польша усилит контроль на границе с Украиной
Погранслужба Польши усилит контроль на границе с Украиной. Об этом сообщило Польское радио со ссылкой на проект по созданию электронной системы безопасности.
На польско-украинской границе будет установлен «электронный барьер». В систему войдут подземные датчики, фиксирующие вибрации, оптоволоконные линии связи, камеры наблюдения и тепловизоры, круглосуточный мониторинг в режиме реального времени.
Целями проекта является предотвращение незаконного пересечения границы «на фоне нестабильной ситуации в регионе», следует из сообщения. Стоимость проекта оценивается в 105 млн евро.
Накануне стало известно, что Польша также усиливает проверки на границе с Германией и Литвой. Проверки будут охватывать 50 точек на границе с Германией и 13 с Литвой. Как передавало Польское радио, дополнительные проверки вводят для ограничения каналов незаконной миграции и предотвращения проникновению диверсионных групп.
В конце прошлого года глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что республика размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией.