Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша усилит контроль на границе с Украиной

Ведомости

Погранслужба Польши усилит контроль на границе с Украиной. Об этом сообщило Польское радио со ссылкой на проект по созданию электронной системы безопасности.

На польско-украинской границе будет установлен «электронный барьер». В систему войдут подземные датчики, фиксирующие вибрации, оптоволоконные линии связи, камеры наблюдения и тепловизоры, круглосуточный мониторинг в режиме реального времени.

Целями проекта является предотвращение незаконного пересечения границы «на фоне нестабильной ситуации в регионе», следует из сообщения. Стоимость проекта оценивается в 105 млн евро.

Накануне стало известно, что Польша также усиливает проверки на границе с Германией и Литвой. Проверки будут охватывать 50 точек на границе с Германией и 13 с Литвой. Как передавало Польское радио, дополнительные проверки вводят для ограничения каналов незаконной миграции и предотвращения проникновению диверсионных групп.

В конце прошлого года глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что республика размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь