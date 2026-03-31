WSJ: США направили третий авианосец на Ближний Восток

Ведомости

США направили авианосец USS George H. W. Bush и сопровождающие его корабли на Ближний Восток, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Корабль вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния 31 марта. Он присоединится к ударной группе USS Abraham Lincoln, которая сейчас действует в Аравийском море.

Переброска сил происходит на фоне того, как президент США Дональд Трамп разрабатывает дальнейшие военные планы против Ирана.

В беседе с CBS News Трамп заявил, что «пока не совсем готов» отказаться от операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. Кроме того, он выразил разочарование тем, что западные страны не направили военные силы для участия в американо-израильской войне против Ирана.

WSJ писала со ссылкой на источники 31 марта, что Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым.

