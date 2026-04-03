Третий член Политбюро ЦК Компартии Китая попал под расследование за коррупцию
Власти Китая завели расследование против члена Политбюро ЦК КПК Ма Синжуя. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Отмечается, что Ма подозревается в «серьезных нарушениях закона и партийной дисциплины» – эвфемизм, который в Китае применяется по коррупционным основаниям. Известно, что расследование совместно ведут Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет КНР.
Ма Синжуй не появлялся в публичном поле с 2025 г., после того как летом он был снят с должности главы парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). В апреле 2025 г. он принимал в Урумчи делегацию российских депутатов, после чего вице-спикер Думы Владислав Даванков говорил о договоренности об обмене опытом по цифровому контролю мигрантов.
Попавший под расследование – выходец из аэрокосмической промышленности, в 2013 г. он занимал должности директора национального космического управления и корпорации по атомной энергии КНР. В частности, он отвечал за китайский лунный зонд «Чанъэ-3», который совершил первую в истории страны мягкую посадку на Луну. Затем Ма возглавил партком Шэньчжэня, с 2016 по 2021 г. был губернатором провинции Гуандун, а с декабря 2021 г. до 2025 г. занимал главный пост в Синьцзяне.
66-летний Ма стал уже третьим из 24 членов Политбюро 20-го созыва, который попал под расследование за последний год. До него ту же участь разделили генерал-полковник Хэ Вэйдун (исключен осенью 2025 г. исключен из политбюро) и ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина Чжан Юся, которого формально пока не исключили из состава органа.