Третий член Политбюро ЦК Компартии Китая попал под расследование за коррупцию

Попавший под расследование – выходец из аэрокосмической промышленности, в 2013 г. он занимал должности директора национального космического управления и корпорации по атомной энергии КНР. В частности, он отвечал за китайский лунный зонд «Чанъэ-3», который совершил первую в истории страны мягкую посадку на Луну. Затем Ма возглавил партком Шэньчжэня, с 2016 по 2021 г. был губернатором провинции Гуандун, а с декабря 2021 г. до 2025 г. занимал главный пост в Синьцзяне.