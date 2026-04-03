Президент Буркина-Фасо призвал жителей страны «забыть о демократии»

Гражданам Буркина-Фасо следует забыть о демократии, заявил глава африканского государства Ибрагим Траоре, пришедший к власти в результате военного переворота, передает BBС.

Траоре назвал демократию угрозой существования государства. Он привел в пример опыт Ливии, где после свержения авторитарного лидера Муаммара Каддафи произошла вооруженная эскалация. «Везде, где они [западные державы] пытаются установить демократию в мире, это всегда сопровождается кровопролитием», – отметил он.

По мнению политика, большинство граждан Буркина-Фасо не хотят демократии.

«У нас свой подход. Мы даже не пытаемся никого копировать. Мы здесь для того, чтобы полностью изменить существующий порядок вещей», – сказал он. Новая система должна быть основана на суверенитете, патриотизме и «революционной мобилизации», подчеркнул Траоре.

Переворот в Буркина-Фасо произошел 30 сентября 2022 г., когда группа спецназа «Кобра» свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир «Кобры» Траоре. BBC отметила, что Траоре обещал восстановить демократическое правление в стране к июлю 2024 г., но в результате хунта продлила свое правления еще на пять лет.

