Президент Буркина-Фасо попросил у РФ помощь в развитии военной промышленности
Буркина-Фасо надеется, что Россия поможет ей в развитии сектора военной промышленности. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил президент африканской страны Ибрагим Траоре.
«Что касается России – мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности», – сказал он.
Президент добавил, что Буркина-Фасо планирует использовать эту помощь в рамках борьбы с терроризмом.
Траоре был одним из многих глав государств, которые прибыли в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди них были и представители других африканских стран – лидеры Республики Конго, Египта, Зимбабве и Гвинеи-Бисау.