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Белоусов: Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера

Ведомости

Москва рассматривает Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с начальником главного штаба вооруженных сил республики генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой.

«Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах», – сказал министр, его слова привела пресс-служба Минобороны РФ.

Муса заявил, что Абуджа дорожит дружбой с Москвой и высоко ценит всю помощь, которая является критически важной для многих стран: «Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете».

Вечером 10 мая состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Траоре в ходе встречи заявил, что Буркина-Фасо заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с РФ и открытии филиалов российских вузов.

На парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибыли и другие представители африканских стран. Среди них – лидеры Республики Конго, Египта, Зимбабве и Гвинеи-Бисау.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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