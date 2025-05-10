Белоусов: Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера
Москва рассматривает Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с начальником главного штаба вооруженных сил республики генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой.
«Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах», – сказал министр, его слова привела пресс-служба Минобороны РФ.
Муса заявил, что Абуджа дорожит дружбой с Москвой и высоко ценит всю помощь, которая является критически важной для многих стран: «Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете».
Вечером 10 мая состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Траоре в ходе встречи заявил, что Буркина-Фасо заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с РФ и открытии филиалов российских вузов.
На парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибыли и другие представители африканских стран. Среди них – лидеры Республики Конго, Египта, Зимбабве и Гвинеи-Бисау.