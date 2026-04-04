Власти ФРГ обязали мужчин до 45 лет согласовывать длительные поездки за рубеж
Мужчины от 17 до 45 лет теперь обязаны получать разрешение на выезд из Германии, если планируют отсутствовать в стране более трех месяцев. Новое правило действует с 1 января 2026 г. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Для длительного пребывания за границей необходимо согласование с Центром карьеры бундесвера. Издание отмечает, что до этого подобные ограничения применялись только в исключительных случаях – при росте внешней угрозы или в условиях обороны страны.
В минобороны Германии пояснили, что мера направлена на создание системы учета военнообязанных «на случай необходимости». Власти должны понимать, кто из них находится за пределами страны в случае чрезвычайной ситуации.
13 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц не исключал возвращения воинской повинности в ближайшие годы. По его словам, если не удастся быстро увеличить численность армии за счет добровольцев, власти могут рассмотреть введение обязательных элементов службы.
Призыв в Германии был отменен в 2011 г., после чего армия формируется на профессиональной основе. 5 декабря бундестаг одобрил закон о возвращении добровольной воинской службы.